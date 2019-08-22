Başkan Şerifoğulları;"Hedefimiz yaşamı kolaylaştırmak"

Yaptıkları her çalışmada vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hayata geçirilecek ulaşım projeleriyle daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağını söyledi.



Belediye tarafından 2016 yılında hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik konforunun artırılması amacıyla bir dizi düzenleme çalışması gerçekleştirileceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Çayda Çıra Mahallesi bağlantısını sağlayan kavşağında yeniden düzenleneceği aktarıldı.



Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da Memur-Sen 1. Etap TOKİ Konutları bölgesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili ön inceleme yaparak birim müdürlerinden bilgi aldı.



Vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Şehrimizin bugününe ve yarınlarına değer katacak çalışmalarımızla, şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Her çalışmamızda hedefimiz hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak. Şehir içi ulaşım sorunlarını rahatlatmaya yönelik projelerimiz doğrultusunda da şehir genelinde trafik yoğunluğunun asgariye indirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ana trafik arterleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda ulaşımın daha rahat ve akıcı olması amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından vatandaşlarımız, daha konforlu bir ulaşım olanağı kazanacak"dedi.



Öteyandan Zübeyde Hanım Caddesi-Fırat Üniversitesi Hastanesi bağlantısını sağlayan Yahya Kemal Caddesi'nde de çalışmaların devam ettiği, 620 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Yahya Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilen yol genişletme çalışmasıyla, cadde genişliğinin 32 metreye çıkarılarak, 3 gidiş 3 geliş şeklinde düzenleneceği ifade edildi. - ELAZIĞ