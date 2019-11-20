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Başkan Şerifoğulları'nın talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmadı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, Akpınar Mahallesinde mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arsanın belediyenin devredilmesiyle ilgili talebini kırmayarak arsanın belediyeye devri konusunda gerekli talimatları verdiği bildirildi.

Başkan Şerifoğulları'nın talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmadı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, Akpınar Mahallesinde mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arsanın belediyenin devredilmesiyle ilgili talebini kırmayarak arsanın belediyeye devri konusunda gerekli talimatları verdiği bildirildi.


Ankara'da AK Parti'nin 133. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında söz alan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'da hayata geçirecekleri projelerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptı. Başkan Şerifoğulları konuşmasında, Akpınar Mahallesinde mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arsanın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldığını anımsatarak, satışın durdurulmasını ve arsanın Elazığ Belediyesine verilmesini talep etti. Şerifoğulları'nın bu talebine olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, arsanın belediyeye tahsisi konusunda ilgili bakanlara gerekli talimatları vererek konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediği öğrenildi.


Belediye Başkanı Şerifoğulları yaptığı açıklamada, "İl Başkanları toplantımızda Cumhurbaşkanımıza yapacağımız projelerle ilgili bilgi verdik. Geçtiğimiz günlerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Akpınar Mahallesinde mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arsanın satışının iptali ve Elazığ Belediyesine devri konusunda Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunduk. Cumhurbaşkanımız da ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları verdi. Arsanın belediyemize devrinin tamamlanmasının ardından burada güzel bir meydan ve yer altı otoparkı yapacağız. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına taşınacak Mehmet Akif Ersoy Lisesinin arsasını da talep ettik. Bu arsanın da Elazığ Belediyesine devredilmesi konusunda Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Burada da seçim öncesi açıkladığımız Kent Meydanı ve Yeraltı Otopark projemizi hayata geçireceğiz"dedi. - ELAZIĞ

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Elazığ, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
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