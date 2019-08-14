Son Dakika Haberleri: Başkan Serkan Acar'dan Bahçeli'ye bayram ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Serkan Acar'dan Bahçeli'ye bayram ziyareti

29 dakika önce

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret edip bayramını kutladı.

Başkan Serkan Acar'dan Bahçeli'ye bayram ziyareti, System.String[]
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret edip bayramını kutladı.

Bayram programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu MHP Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Burada partililerle bayramlaşan Başkan Acar ve Osmanağaoğlu daha sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek bayramını tebrik etti.

Genel Merkezde gerçekleştirilen bayram ziyareti, kısa süreli sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Başkan Serkan Acar, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafını şahsi sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "?Değerli abim, İzmir Milletvekilimiz Tamer Osmanağaoğlu ile beraber bilge liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyefendi ile bayramlaşıp hayır dualarını aldık." - İZMİR
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı
Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:01:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Serkan Acar'dan Bahçeli'ye bayram ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]