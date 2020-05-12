Başkan Şeylan berberlere maske dağıttı - Son Dakika

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe merkezindeki berberlere maske dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 51 gündür kapalı olan berberler dünden bu yana yeniden hizmet vermeye başladı.

Başkan Şeylan, berberleri tek tek dolaşarak sosyal mesafe kuralları ile dezenfekte işlemlerini inceledi.

Berberlere ve müşterilere kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunan Şeylan, "Pazartesi günü açılan berberlerimizi dolaştık. Müşterilerine vermeleri için maske dağıttık. Tedbir amaçlı yapmaları gerekenleri hatırlattık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın, hijyen kurallarına uymaları için uyarıda bulunduk. İnşallah bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatacağız." dedi.