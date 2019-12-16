Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi

7 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kirazlıyalı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kirazlıyalı'da vatandaşlarla bir araya geldi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Kirazlıyalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Söğüt, "Etap etap ilerlemeye, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte Körfezimizi istediğimiz noktalara ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.


Vatandaşların ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu dile getiren Başkan Söğüt, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Etap etap ilerleyerek ihtiyaçlar doğrultusunda projelerimizi hayata geçireceğiz. Her mahallemizde halk meclislerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada da vatandaşlarımızın taleplerini birebir dinliyor, cadde cadde sokak sokak gezerek sorunları yerinde görüyoruz. Göreve gelirken de söylediğimiz gibi, halkımızla istişare ederek yapacağımız projeleri şekillendireceğiz ve birlikte hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri, mahallelerimizin ihtiyaçları önceliğimiz olmaya devam edecek" diye konuştu.


Başkan Şener Söğüt ayrıca geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde istirahat eden Sezgin Akyıl'ı da ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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