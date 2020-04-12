Son Dakika › Güncel › Başkan, sokak hayvanları için çağrıda bulunan vatandaşa özel aracı ile mama götürdü - Son Dakika
Başkan, sokak hayvanları için çağrıda bulunan vatandaşa özel aracı ile mama götürdü
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının 31 ilde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından Bursa'da hayat durdu.
İçişleri Bakanlığının 31 ilde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından Bursa'da hayat durdu. Ancak sokakta yaşayan can dostları unutulmadı.
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sosyal medyadan sokak hayvanları için çağrı da bulunan bir vatandaşın imdadına yetişti. Tacir köyünde yaşayan bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı mama çağrısına kulak veren Usta, özel otomobiline binerek köye ulaştı. Usta, yanında getirdiği mama paketini vatandaşa teslim etti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını da unutmadı. Usta, aracına yüklediği mama paketlerini alarak aç kalan can dostlarını doyurdu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak