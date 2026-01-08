Başkan Soyuak'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Başkan Soyuak'tan Gazeteciler Günü Mesajı

08.01.2026 13:39
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, gazetecilerin toplumdaki önemini vurgulayarak kutlama mesajı yayınladı.

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Soyuak mesajında, gazetecilerin toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Gazeteciler demokrasinin temel taşlarından biridir. Halkın gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımız; kamuoyunu bilgilendirirken aynı zamanda düşünce özgürlüğünün ve şeffaf yönetim anlayışının en önemli güvencelerindendir" ifadelerini kullandı.

Yerel basının önemine de değinen Soyuak, "Yerel basınımız, kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ışık tutarak Gelibolu'nun sesi olma görevini büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Her koşulda görev bilinciyle çalışan, halkın haber alma hakkını koruyan tüm gazetecilerimiz, toplumsal sorumluluğun ve meslek onurunun en güzel temsilcileridir" dedi.

Soyuak, mesajının sonunda tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilere sağlık, başarı ve esenlik dileklerini iletti.

Kaynak: AA

