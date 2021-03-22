Başkan Sözen, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Sözen, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti

22.03.2021 15:35
Başkan Sözen, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti, System.String[]

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 18-24 Mart arasında kutlanan "Yaşlılar Haftası" dolasıyla Manavgat Belediyesi Huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 18-24 Mart arasında kutlanan "Yaşlılar Haftası" dolasıyla Manavgat Belediyesi Huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.

Başkan Sözen, giriş çıkışın salgın nedeniyle yasaklanması yüzünden uzun süredir ziyaretçilere kapalı olan Manavgat Belediyesi Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sosyal mesafeyi gözeterek sohbet eden Sözen, hazırlattığı hediyeleri dağıttığı yaşlılarla pasta kesti.

Sözen, huzurevi sakinlerine her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

"Büyüklerimizle bir arada olarak onlarla sohbet edip hayır dualarını almak bizlere güç veriyor." diyen Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi nedeniyle uzun süredir büyüklerimizle görüşememiştik. Ancak aldığımız özen izinle tüm kurallara uyarak buraya gelmeyi gönlümüz çok istedi. Onların sağlığı her şeyden daha önemli. Bu gün büyüklerimizle bir araya gelerek onlara moral ve destek vermek istedik. Ellerini öpemedik ama mesafeli bir şekilde sohbet etme imkanı bulduğumuz için çok mutluyum. Tüm büyüklerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Huzurevi sakinleri de Sözen'e ziyareti için teşekkür etti.

Şükrü Sözen, Manavgat, Huzurevi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Sözen, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika


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