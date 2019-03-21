Başkan Taban Tükoder'i Ziyaret Etti

Belirli gün ve haftalara verdiği önemle dönem dönem farklı ziyaretler gerçekleştiren ve kutlanan gün adına farkındalık oluşturacak çalışmalar ortaya koyan Belediye Başkanı Alper Taban, her yıl 15- 21 Mart tarihleri arasında kutlanan Tüketici Haftası kapsamında bugün 10.00'da İnegöl Tüketiciyi Koruma Derneği'ni (TÜKODER) ziyaret etti. TÜKODER Başkanı Şükrü Sütçü ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı Başkan Taban, TÜKODER'in önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, "Tüketiciyi Koruma Haftasını bir vesile kılarak bugün derneğimizi ziyarete geldik. Bu bilincin arttırılmasına yönelik bu adımları attığımızı ifade etmek istiyorum. Bir tarafta satış yapan, bir tarafta da hizmet alan insanlar. Tabi her iki tarafın da kendine dair hak ve hukukları var. Ancak tüketici tarafında hak ve hukukun ve bu bilincin arttırılmasına yönelik burada bir derneğimiz var. Derneğimiz uzun zamandır burada bu hizmeti gerçekleştiriyor. Geçmişte de aldığımız bilgiler ışığında söylüyorum, pek çok vatandaşımız mağduriyetinin önlenmesi, hakkının korunması noktasında buradan gerekli bilgileri alabiliyorlar. Ben Tüketici Haftası vesilesiyle tüm tüketicilerimizin kendi haklarını öğrenmelerini ve bu noktada da gerekli girişimleri zamanında yapabilmeleri adına daha bilinçli hareket edebilmelerini istiyorum. Bu hafta vesilesiyle bir farkındalık oluşturalım istedik. Tüm tüketicilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan alışveriş yapabildiği bir süreci temenni ediyorum. Burada verdikleri hizmetlerden dolayı da Şükrü Beye ve üyelerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde problemlerinin çözüldüğü, vatandaşımızın hangi adımı atacağını görüyoruz. Faydalı bir yapılanma var" dedi.

TÜKODER Başkanı Şükrü Sütçü ise "Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle tüketici hareketliliği de arttığı için bizim kanun ve yönetmeliklere ihtiyacımız oldu. 15-21 Mart, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüketici haftası olarak kutlandı. Biz her yıl Özdilek'te seminer düzenliyoruz. Seminer düzenlediğimiz halde maalesef vatandaşlarımız buna ilgi göstermiyor. Gönül ister ki bu seminerlerimiz Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılsın, salon dolsun. Bizim tek tek vatandaşlara ulaşma imkanımız yok. Maalesef okuma alışkanlığımız da yok. Onun için bizim işimiz zor. Bu nedenle belediyemizin ve basının yardımına ihtiyacımız var. Tüketici Haftası nedeniyle bugün bizleri ziyaret eden Belediye Başkanımıza katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette sırasında Başkan Alper Taban, Şükrü Sütçü'ye günün anısına çikolata takdiminde de bulundu.