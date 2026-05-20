Başkan Tahmazoğlu’ndan Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL’lik destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Tahmazoğlu’ndan Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL’lik destek

Başkan Tahmazoğlu’ndan Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL’lik destek
20.05.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 28 bin 60 aileye kişi başı 20 bin TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Toplam 561 milyon TL’lik yardımın bu hafta içerisinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Şahinbey Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir sosyal destek programını hayata geçiriyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından açıklanan destek paketi kapsamında ilçede yaşayan 28 bin 60 aileye kişi başı 20 bin TL nakdi yardım yapılacak. Toplam 561 milyon TL’lik destek ödemesinin bu hafta içerisinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı belirtilirken, yardımın özellikle bayram öncesinde ailelerin ekonomik yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

“HİÇBİR AİLEMİZ MAHZUN KALMASIN”

Kurban Bayramı öncesinde yapılan destek açıklaması ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bayramların dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tahmazoğlu açıklamasında, “Bayram paylaştıkça güzeldir. Hiçbir ailemiz mahzun kalmasın, kurban ibadetini yerine getirsin diye 28 bin 60 ailemize 20’şer bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Yaşlılık, dul, yetim, engelli ve engelli bakım maaşı alanlar, SET desteğinden faydalananlar, Şefkat Kartı aktif olanlar ve 20 bin TL’nin altında maaş alan emekli kardeşlerimizin hesaplarına bu hafta içerisinde toplam 561 milyon TL yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu ayrıca birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Yapılan yardımın, bayram öncesinde ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

DESTEK PROGRAMI BİNLERCE AİLEYİ KAPSIYOR

Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen destek programından yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, dul ve yetim aylığı alanlar, engelli ve engelli bakım maaşı alan bireyler, SET desteğinden yararlanan aileler, Şefkat Kartı aktif olan vatandaşlar ile maaşı 20 bin TL ve altında olan emekliler faydalanabilecek.

Destek ödemelerinin vatandaşların banka hesaplarına doğrudan yatırılacağı belirtilirken, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların devam edeceği ifade edildi. Belediye yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde toplumun her kesimine destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Şahinbey Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 561 milyon TL’lik destek paketi, ilçede son dönemde yapılan en kapsamlı sosyal yardım projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Şahinbey Belediyesi Başkan Tahmazoğlu’ndan Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL’lik destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:43:54. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Tahmazoğlu’ndan Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL’lik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.