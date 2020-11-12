Başkan Tanış ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Tanış ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceledi

12.11.2020 13:54
Başkan Tanış ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceledi, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 600 kişinin istihdam edileceği ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceleyerek, "Hedefimiz, Gürpınar'ı organize ayakkabıcılık bölgesine çevirmektir" dedi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 600 kişinin istihdam edileceği ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceleyerek, "Hedefimiz, Gürpınar'ı organize ayakkabıcılık bölgesine çevirmektir" dedi.

Beraberindeki ilgili birim amirleriyle Gürpınar Belediyesi öncülüğünde 600 kişinin istihdam edileceği ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları gezen Başkan Tanış, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Tanış, inşa ve ihya hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Tanış, "Eğer şehirlerinizi inşa ederken, nesillerinizi ihya edemezseniz; ihya edemediğiniz nesilleriniz inşa ettiğiniz şehirleri başınıza yıkar. Yaptığımız evler inşadır. Burası, o evlerde yaşayan insanların ihya edileceği bir mekandır" dedi.

Fabrikanın yaklaşık bir ay sonra tamamlanacağını ve 1071 kişinin istihdam edileceğini dile getiren Tanış, "Çıkış sloganımız 1071 insanımızın iş sahibi olmasıdır. Bir ay gibi bir süre sonra faaliyete geçecek ve 1071 kardeşimiz devam eden ikinci etap projemiz ile birlikte ekmek sahibi olacaktır. İnsanlarınızı siz ihya edecek, gençlerinize sahip çıkacaksınız. Özellikle yeni evlenen gençlerinizin evlerine mesut ve mutlu gitmesini sağlayacaksınız. 20 ya da 25 yaşındaki bir delikanlı eşine, çocuğuna karşı boynunu büküyorsa; yaptığınız asfaltların, parkaların hiçbir anlamı kalmıyor. Biz sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği ile birlikte bunların tamamını bir arada yapıyoruz. İnşallah ak belediyecilik tüm bölgeye damgasını vuracak" diye konuştu.

Belediye olarak yapacakları projelere de değinen Başkan Tanış, "30 milyonluk bir bütçeye sahip Hoşap projemiz var. Van'ın doğuya açılan kapısıyla birçok ilimiz, ilçemizin yanında İran'ı etkileyen bir projedir. Projelerimizi topyekun yapıyoruz. Yine en önemli projemizden biri 2022 yılında faaliyete geçecek. Bu da konut projesidir. Gürpınar'da çalışan binin üzerinde öğretmen, asker ve polisimiz Van'a gidiş geliş yapıyor. Biz bu insanların burada yaşamasını sağlayacağız. Yine Norduz projemiz var. 60 bin civarındaki Gürpınar nüfusu, terör olaylarından dolayı Van merkez başta olmak üzere başka illere göç etmiş durumda. Bizler bu insanlarımızı ekonomiye, hayvancılığa ve tarıma kazandırmak adına geri getirmenin planlarını yapıyoruz. Bununla ilgili TOKİ'yle görüşmelerimiz var. Ayrıca hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız görüşme neticesinde bu insanlarımızın hayvancılık yapabilmesi için 100 bin TL faizsiz ve 7 yıl olacak şekilde kredi imkanı olacak. Şu an krediler başladı. Bununla birlikte 18+2 yıl ödemesiz ve ödemeli konut yapıyoruz. Tarım köy oluşturarak bu insanlarımızın özellikle Norduz bölgemizde istihdama, hayvancılığa katkı sunmasını sağlıyoruz. Bunlar bizim topyekun Gürpınar'ı ihya ve inşa etme projelerimizdir. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Azmimiz var, ekibimiz var. Artık belediye eski belediye değil. İnsanlara karşı sorumluluğu bilen, insanlara insan olarak değer veren bir ekibimiz var. Ben bu anlamda belediye bünyesindeki tüm müdürlerime teşekkür ediyorum. Her biri benim kadar azimlidir. İnşallah Gürpınar, Doğu Anadolu Bölgesine damga vuracak bir belediye olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gürpınar'ın tarım ve hayvancılığın yanında artık sanayisiyle de anılacağının altını çizen Tanış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1071 Malazgirt Zaferi, Anadolu kapılarının insanlarımıza açılması sürecidir. Bu sürece binaen fabrikamızda 1071 istihdam dedik. Asıl hedefimiz burayı organize ayakkabıcılık bölgesine çevirmektir. Bölgede organize ayakkabıcılık dediğinde artık Gürpınar konuşulacaktır. Bundan önce Gürpınar dendiğinde akla tarım ve hayvancılık geliyordu. Artık tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayi de konuşulacaktır." - VAN

Başkan Tanış ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceledi
Başkan Tanış ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceledi
Başkan Tanış ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceledi

İstihdam, Gürpınar, Organize, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tanış ayakkabı fabrikasındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika Ekonomi


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