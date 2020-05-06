Başkan Tatar'dan 'evde kal' çağrılarına uyan belde sakinlerine teşekkür - Son Dakika

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Başkan Tatar'dan 'evde kal' çağrılarına uyan belde sakinlerine teşekkür
6 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Başverimli Beldesi Belediye Başkanı Medeni Tatar, belde sakinlerini sürekli uyararak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Belde sakinlerinin evde kal çağrılarına uyduklarını kaydeden Tatar, "65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olan gençlerimizin sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasının ardından Şırnak Valiliğimizce hayata geçirilen ilave ek tedbirlerle denetimler de artırıldı. Belde sakinlerimizin tedbirlerle uyması ile sokak ve caddelerimiz ile parklarımız olması gerektiği gibi bomboş ve rehavete kapılmadan bu şekil devam edilmesini diliyorum. Evde kal çağrılarına uyan belde sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:00 Kaynak: İHA
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