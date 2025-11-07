Başkan Tugay, Güzelbahçeli Muhtarlarla Buluştu

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçeli muhtarlarla bir araya gelerek onların görüşlerini aldı. Dile getirilen her talebi özenle not aldıklarını, her çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini muhtarlara önceden ileteceklerini belirten Başkan Tugay, "Tek amacımız var. Bu şehirde yaşayan insanların mutlu olmalarını, iyi hissetmesini istiyoruz" dedi.

Güzelbahçeli muhtarlar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile buluştu. "Sizleri dinlemek için buradayız" diyen Başkan Tugay, muhtarların taleplerini not aldı. Muhtarlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden ve doğrudan iletişimlerinden dolayı teşekkür etti. Toplantıda su ve kanalizasyon, dere ıslahı, asfalt çalışmaları gibi konular konuşuldu. İzmir'de bin 296 mahalle olduğunu belirten Başkan Tugay, "İletişim ne kadar güçlü olursa o kadar iyi. Tek amacımız var. Bu şehirde yaşayan insanların mutlu olmalarını, iyi hissetmesini istiyoruz. En önemlisi, sorunları çözmeye odaklı çalışmak. Ülke olarak, millet olarak herkes elinden geleni yapmalı, sorunlarımızın hep beraber üzerine gitmeliyiz" diye konuştu.

Muhtarlara dönüş yapılacak

Muhtarların ilettiği pek çok talebin ortalama 6 ayda tamamlanması hedefinde olduklarını kaydeden Başkan Tugay, "Bundan sonra konuları takvim üzerinde işaretleyerek 'şu gün bitecek' diye çalışacağız. Söyledikleriniz bizim için kıymetli. Her birini özenle not alıyoruz. Talep ettiğiniz konuyla ilgili çalışmaların hangi gün başlayıp hangi biteceği hakkında size geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"30 yıldır yapılmayan yolu Başkan Tugay yapıyor"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden 24,5 metre genişliğindeki 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın yapımına ilişkin "30 yıldır hep çalışmalar başlıyor diye söz veriyorlardı ama bir türlü olmuyordu. Başkan Cemil Tugay, göreve gelir gelmez bu yolu başlattı ve 15 günde bir gelip denetliyor. Buraya halk arasında '24,5' deniyor ama herhalde artık 'Cemil Başkan'ın yolu' diyeceğiz. Sizi alkışlamak istiyoruz. Orası toz toprak içinde kalmıştı. 30 yıldır yolun açılacağı sözü vardı. Hiçbir zaman olmamıştı. Başlayıp bırakılıyordu. Bu yüzden çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Gözümüz o yolun üzerinde olacak"

Bunun üzerine söz alan Başkan Tugay ise şunları söyledi:

"Yolu açtıktan sonra gözümüz üzerinde olacak. Bu yolun açılmasından sonra bu yola açılan sokaklar, bu yoldan çıkışlar, hepsi sürekli yaptığımız ölçümlerle denetimimiz altında olacak. İyileştirmek için ilave kararlar alacağız. Bir şey sıkıntılı gidiyorsa onu izlemeyeceğiz. Bu yol, önemli bir yatırım. İkinci etabı da önemli. 'Yaptık geçtik' değil, çalışırken kime ne sıkıntı yarattı, kime ne kolaylık sağladı, ilave neye ihtiyaç var, hepsine bakacağız. Bağlantıları, girişi, çıkışı, yaya geçidi gibi üzerine ilave birçok konuyla beraber çalışılacak ve gözümüz o yolun üzerinde olacak. Bizim için önemli projelerden biri."

"El ele, omuz omuza"

Toplantıda, Yelki Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmalarının 6 ayda başlatılması sözü de Başkan Günay ve muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Günay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele, omuz omuza, hep birlikte bu yolu yürümekten çok mutluyuz" dedi.

Tek tek not alındı

Toplantıya Güzelbahçe'nin 11 muhtarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcıları Övünç Özgen, İsmail Mutaf, Hakan Uzun ile Halit Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Muhtarların talepleri, Başkan Tugay ve belediye bürokratları tarafından not alındı.

Eğitim kampüsü ve itfaiye grubu ziyareti

Başkan Tugay ve Başkan Günay, Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü'nü ziyaret ederek burada eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Tugay, çocuklarla sohbet edip onlarla birlikte resim çizdi. Başkan Tugay ve Başkan Günay ayrıca Güzelbahçe İtfaiye Grubu'nu da ziyaret etti.