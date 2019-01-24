Başkan Türel Gazipaşalılar ile Buluştu

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ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti

Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı