Başkan Tutal'dan Kaymakam Pişkin'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Kaymakamlığı görevine getirilen Deniz Pişkin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pişkin'i makamında ziyaret eden Tutal, ilçedeki faaliyetler, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmaya devam ederek ilçeyi daha iyi yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Seydişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Tutal, "Bu şuurla bugüne kadar ilçemize birçok proje kazandırdık, yeni projeler kazandırmak için de var gücümüzle, uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kaymakamımız Deniz Pişkin'e 'hoş geldiniz' dileklerimi iletiyor, yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Pişkin de Seydişehir için gece gündüz demeden, iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.