Başkan Ülken, Mısır\'da Aydın\'ı temsil etti
02.02.2026 12:19
Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katılarak Aydın'ın yatırım potansiyelini uluslararası platformda tanıttı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katılarak Aydın'ın yatırım potansiyelini uluslararası platformda tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu Mısır'da gerçekleştirildi. Foruma, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de katılım sağladı. Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk'un çevrim içi olarak katıldığı toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile iki ülkenin iş dünyasından temsilciler yer aldı. Toplantıda, Türkiye-Mısır ticari ve iktisadi ilişkileri ile yeni yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı. Forum kapsamında, iki ülke arasındaki ticaretin lojistik altyapısının güçlendirilmesine yönelik Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri gündeme geldi.

AYTO, uluslararası iş birliğin anlaşmalarında yer aldı

Etkinlikte, TOBB ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında, sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat sektörlerini kapsayan iş birliği anlaşmaları imzalandı. Söz konusu anlaşmaların, Aydın iş dünyası başta olmak üzere Türk ve Mısırlı yatırımcılar arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmesi hedefleniyor.

"Aydın'ın yatırım potansiyelini anlatıyoruz"

Forum değerlendirmesinde bulunan AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydın ve bölgenin sahip olduğu yatırım imkanlarını Mısırlı iş insanlarına aktararak karşılıklı yatırım ve ekonomik iş birliği çağrısında bulunacaklarını belirtti. Ülken, forum süresince gerçekleştirilen tüm oturumlara aktif şekilde katılarak temaslarını sürdüreceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

