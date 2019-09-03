Başkan Ulutaş: "Eski okulların yenilenmesine ilişkin ihaleler gerçekleştireceğiz"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kaş'ta nitelikli turizmin artmasıyla birlikte bu yoğunluk daha da artacak ama altyapı ve standartlarımızı yükseltmek, belediye olarak daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte Kaş'ta eski okulların yenilenmesine ilişkin ihaleler gerçekleştireceğiz" dedi.



Kaş Belediyesinin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ağustos'ta özellikle turizmde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Kaş'ta nitelikli turizmin artmasıyla birlikte bu yoğunluk daha da artacak ama altyapı ve standartlarımızı yükseltmek, belediye olarak daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bazı mahallelerde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Kaş'ta eski okulların yenilenmesine ilişkin ihaleler gerçekleştireceğiz. Planlanan projelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Ulutaş'ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. Kaş Belediyesinde kadro ihdaslarının yapılması konusu görüşülerek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü kurulması oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye başkan yardımcılığı kadrosuna yapılan atama meclisin bilgisine sunuldu ve başkan yardımcısı Faruk Akbudak meclis üyelerine tanıtıldı. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2020-2024 dönemi 5 yıllık yatırım programının sunumu yapılarak, oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Resmi kurumlarla Kaş Belediyesi arasında gerçekleşecek protokolleri yapmak, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına projeleri sunmak üzere, Başkan Ulutaş'a yetki verilmesi konusu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul gördü. Ağullu, Bayındır, Çukurbağ, Yeniköy ve Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkisi için itiraz dilekçeleriyle ilgili hazırlanan imar komisyonu raporu görüşülerek, oybirliğiyle kabulü kararlaştırıldı. - ANTALYA