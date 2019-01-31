Başkan Uysal Hizmetlerini Anlattı
44 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette geçirdiği 5 senesini video haline getirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
hizmette geçirdiği 5 senesini video haline getirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal hizmette geçirdiği 5 senesini bir video ile anlatarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Hiç bir şey yapmadık, çok şey yaptık' sloganı ile başlayan videoda Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın 5 sene boyunca Kdz. Ereğli'de yaptığı projeler anlatılıyor. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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