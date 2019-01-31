Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal Hizmetlerini Anlattı

Başkan Uysal Hizmetlerini Anlattı

44 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette geçirdiği 5 senesini video haline getirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başkan Uysal Hizmetlerini Anlattı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette geçirdiği 5 senesini video haline getirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette geçirdiği 5 senesini bir video ile anlatarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Hiç bir şey yapmadık, çok şey yaptık' sloganı ile başlayan videoda Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın 5 sene boyunca Kdz. Ereğli'de yaptığı projeler anlatılıyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Zonguldak, Hüseyin Uysal, Güncel
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