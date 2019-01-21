Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal Pazarcı Esnafına Çorba Dağıttı

Başkan Uysal Pazarcı Esnafına Çorba Dağıttı

53 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Merkez Pazar yerinde esnaflara çorba dağıttı.

Başkan Uysal Pazarcı Esnafına Çorba Dağıttı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Merkez Pazar yerinde esnaflara çorba dağıttı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal sabah saatlerinde Merkez Pazar Yeri esnaflarına ve vatandaşlara çorba ikram etti. Başkan Uysal çorba dağıtımının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak yeni bir haftanın başlaması dolayısıyla vatandaşların haftalarını iyi geçirmelerini temenni ederken, esnaflara da bol kazançlar diledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Hüseyin Uysal, Uysal, Güncel
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