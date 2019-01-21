Başkan Uysal Pazarcı Esnafına Çorba Dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Merkez Pazar yerinde esnaflara çorba dağıttı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Merkez Pazar yerinde esnaflara çorba dağıttı.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal sabah saatlerinde Merkez Pazar Yeri esnaflarına ve vatandaşlara çorba ikram etti. Başkan Uysal çorba dağıtımının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak yeni bir haftanın başlaması dolayısıyla vatandaşların haftalarını iyi geçirmelerini temenni ederken, esnaflara da bol kazançlar diledi. - ZONGULDAK

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