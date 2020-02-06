Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı - Son Dakika

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Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı
13 dakika önce
Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı'nın açıklamaları İSTANBUL - Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:09 Kaynak: AA
Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı'nın açıklamaları İSTANBUL - Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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