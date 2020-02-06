Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı - Son Dakika

Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı

13 dakika önce

Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı'nın açıklamaları İSTANBUL - Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı'nın açıklamaları İSTANBUL - Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Büyükaydın, Hasan Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:09 Kaynak: AA
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