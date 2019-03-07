Başkan Vergili'den Teşekkür

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vefat eden dayısı Nazım Çapraz'ın cenaze törenine katılan, telefonla arayan ve mesaj göndererek acılarını paylaşan herkese teşekkür mesajı yayımladı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vefat eden dayısı Nazım Çapraz'ın cenaze törenine katılan, telefonla arayan ve mesaj göndererek acılarını paylaşan herkese teşekkür mesajı yayımladı.



Başkan Vergili mesajında, "Aile büyüğümüz, bizlere çok şey öğreten dayımız Hacı Nazım Çapraz'ın vefat haberinden itibaren bizleri yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan Karabük Valisi Fuat Gürel'e, Karabük Eski Valisi Nafiz Kayalı'ya, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Mehmet Ceylan ve Ali Öğüten'e, taziyelerini ileten Mehmet Ali Şahin Bey'e, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'e, Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş'e, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetimine, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve yönetimine, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar ve yönetimine, belediye başkanlarımıza, Karabük Eski Müftüsü Remzi Yavuz Hocamıza, İl Müftümüz İlyas Yılmaztürk hocamıza, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerine, gerek şehir dışından, gerekse Karabük'ten teşrif eden saygıdeğer sanayici iş adamlarımıza, hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan, sevincimizde ve üzüntümüzde her zaman yanımızda olan vefakar hemşerilerime şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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