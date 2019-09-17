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Başkan Vergili'ye ziyaret

1 saat önce

Çelik İş Ortaokulu Okul Müdürü Görkem Dağ ve öğrenciler, İlköğretim Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Başkan Vergili'ye ziyaret, System.String[]

Çelik İş Ortaokulu Okul Müdürü Görkem Dağ ve öğrenciler, İlköğretim Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.


Ziyarette, öğretmen Osman Bölükbaş, öğrenciler Sinem Nur Demirel, Rana Aybüke Şanlı, Evra Kısımlı ve Eren Yavuz yer aldı. Başkan Vergili, ziyaretlerinden dolayı Çelik İş Ortaokulu Okul Müdürü Görkem Dağ'a ve beraberindekilere teşekkür etti. Ovacık Güneysaz Köyü Muhtarı Soner Sarıçam da Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti. - KARABÜK

Rafet Vergili, Okul Müdürü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:21 Kaynak: İHA
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