Başkan Xi, Çin'de Kırsal Alanın Yeniden Canlanmasına Vurgu Yapıyor

Başkan Xi bu eylem çağrısını, Pekin'de devam etmekte olan Ulusal Halk Kurultayı'nın oturumunda Henan Eyaleti'nin yasa koyucularının bir toplantısına katıldığı sırada yaptı. Nüfusunun neredeyse yarısı kırsal alanlarda yaşayan Henan, Çin'in en büyük tarımsal eyaleti.

Kırsal yeniden canlandırma stratejisi, tarımı modernleştirmeyi ve Çin'in kırsal bölgelerinde sürdürülebilir gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hükümetin stratejisi, öncelikli olarak, Çin nüfusunun gereksinimlerini karşılayacak ölçüde tarım ürünü arzını güvenceye almayı hedefliyor. Başkan Xi, 120 milyon hektarlık ekilebilir araziyi hazır tutma hedefinin altını önemle çizdi. Bu rakam, ülkenin gıda güvenliği açısından sağlanması gereken temel seviye.

Geçen yıl başlatılan kırsal alanlarda yaşam standardını geliştirmeye dönük üç yıllık kampanya ile ilgili olarak ise Başkan Xi, bu alanlarda çevrenin korunmasını güvenceye almak için daha çok şey yapılması gerektiğini ve kırsal alanlarda çevre kirlenmesi ile mücadele konusunda daha dikkatli davranıldığını söyledi.

Öte yandan Başkan Xi, Henan Eyaleti'nin yasa koyucuları ile kırsal altyapıya daha çok yatırım yapılmasını teşvik konusunda da konuştu. Bunlar, örneğin yol inşaatı, sulama sistemleri, temiz su kaynakları ve geniş bant hizmetleri. Başkan ayrıca, ülkenin refah sisteminin kırsal bölgelerdeki ana-babasız çocuklarla, kadınlarla ve yaşlı insanların bakımıyla ilgileneceği sözünü verdi.