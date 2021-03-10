Başkan Yazıcı, "Canınız hiçbir şeyden kıymetli değildir" - Son Dakika

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAG-DER) hazırladığı 'Afete Dirençli Toplum Projesi' kapsamında 'Afetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü' konulu panele katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, deprem konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Deprem anında kim hangi toplanma alanında olacak ve ya görevi ne olacak, çocuk-anne-baba birbirlerini nerede bulacağını bileceği bir deprem görev emrini hazırlıyoruz" dedi.

Dünya çapında örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAG-DER) hazırladığı 'Afete Dirençli Toplum Projesi' kapsamında 'Afetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü' konulu panel online yapıldı. Panele depremin en fazla hissedileceği ilçelerden bir tanesi olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da katıldı. Panel sırasında deprem öncesi hazırlıklar, deprem sonrasında oluşabilecekler sorunların çözüme kavuşturulması için yapılan çalışmalar, deprem görev emri gibi konularda açıklamalarda bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Deprem anında kim hangi toplanma alanında olacak veya görevi ne olacak, çocuk-anne-baba birbirlerini nerede bulacağını bileceği bir deprem görev emrini hazırlıyoruz" dedi.

"2013 YILINDAN BERİ DEPREM RİSK HARİTASI BELİRLEDİK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Biz deprem konusuna çok ağırlık veriyoruz. Vermemiz de gerekiyor zaten. Biz fay hattına en yakın iki ilçeden birisiyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi ile risk haritası çıkardıktan sonra biz şunu gördük; Tuzlamızın bir sanayi ilçesi olması, İstanbul'un en ucunda olması ve merkezden uzak olması ama imkan olanaklar ile nelere sahip olduğumuzu çıkarmaya gayret ettik. İşte, malzemelerden temin ederiz, yiyeceklerden temin ederiz. Bunun gibi deprem sonrasında ortaya çıkabilecekleri risk haritası ile birlikte geliştirmeye çalıştık. 2013 yılından beri de bunu yaptık. Bizim mobil kriz merkezimiz, uzun yıllardır hizmet veriyor. Şuan bunu sabitliyoruz. Mobil kriz merkezi oluşturmuştuk. İletişimde uydu bağlantısı başta olmak üzere telsiz hatları ve diğer bütün iletişim metotları ile mahalle afet gönülleri ile arkadaşlarımız belediyenin tesislerinden alt yapısını bu konuda hazır tutmaya gayret ettik" dedi.

"SİVİL İNİSİYATİFİ KATMADAN DEPREM SONRASI KAOSU ÖNLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Yazıcı, deprem görev emri hazırladıklarını belirterek, "Sivil inisiyatifi katmadan özellikle metropollerde deprem sonrasındaki kaosu önlemek mümkün değil. Ben bunu birkaç yerde altını çizerek ifade ettim. Bu nedenle biz mahallerde afet gönüllüleri oluşturulması, Kent Konseyi bünyesinde birimler oluşturulması, deprem görev emri gibi deprem anında kim nerede olacağına dahil her ailedeki her çocuğun, annenin, babanın deprem anında nereye gideceğini bilmesi gerekir gibi bizim bir deprem görev emri gibi bir projemiz var. 2013 yılından beri bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Deprem anında kim hangi toplanma alanında olacak ve ya görevi ne olacak, çocuk-anne-baba birbirlerini nerede bulacağını bileceği bir deprem görev emrini hazırlıyoruz" dedi.

"BİZZAT KENDİM GÖRÜŞEREK DÖNÜŞÜME İKNA ETTİM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 60 yıllık evleri ve iş yerlerini bizzat kendisi görüştüğü ve geri dönüşüme ikna ettiğini belirterek, "Eski binaların yenilenmesi konusunda İmar Kanunu, Tuzla Belediye Meclisi ve İBB Meclisi'nden alınması gereken kararlar ve plan notları, kot altı-üstü veya kendi yerleşimlerini etkileyebilecek olan kendine özel konularını veya durumlarını tespit edip yaklaşık 130 tane site dahil olmak üzere bin 600'e yakın bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik. Çok fazla bağırıp çağırmadık ama çok sessiz sedasız ciddi işler yaptık. 40 bin kişiyi ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Bunların hepsi Tuzla'da gerçekleşmiş durumda. Bugüne kadar 1478 binada biz dönüşüm gerçekleştirdik. 41 sitede dönüşüm gerçekleşti. Biz şu anda 18 sitede de görüşmeye devam ediyoruz. Sadece İçmeler Mahallesi'nde 88 bağımsız bölüm, 60 yıllık evlerin işyerlerinin olduğu yerlerde bile biz o insanlar ile 6 ay bizzat kendim görüşerek onları ikna ettim. Yine İçmeler Mahallemiz var eski mahallerden. Yaklaşık 2 bin konuta yönelik oradaki projemizde onayımızı aldık. Bakanlıktan çıktı. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde başlayacağız" dedi.

"CANINIZ HİÇBİR ŞEYDEN KIYMETLİ DEĞİLDİR"

Tuzla'da eski bina ve daire sahipleriyle bizzat toplantılar yaparak dönüşümü konusunda her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı. "1999 yılı depreminde orta hasarlı ve riskli olarak bizim bölgemizde yaklaşık 70'e yakın bina belirlenmişti. Bunu ben 3'e ayırdım. E-5 üstünü ikiye ayırdım. E-5 altı olarak bu hasarlı binaların sahipleri ile bir araya geldim. Son toplantımı sizinle paylaşacağım. Orta hasarlı binalar için Bakanlığımız bin 300'e yakın bina belirlemiş. Bunların 70 tanesi Tuzla'da. Bunların yarısını dönüştürmüşüz. Diğer yarısına da güçlendirme yapmışlar. Fakat, yapmış oldukları güçlendirmeye dahil evrakları bulamıyoruz. Onlar diyorlar ki; 'Güçlendirdik'. Biz de diyoruz ki; 'İspatlayın'. İnanın en sonunda şunu söyledim; 'Canınız hiçbir şeyden kıymetli değil'. Para da bulacağız. Bir, güçlendirme, ispatlayamıyorsanız yeniden güçlendirme. Onu da yapamıyorsanız gelin birlikte yenileyelim" dedi.