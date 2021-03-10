Başkan Yazıcı, "Canınız hiçbir şeyden kıymetli değildir" - Son Dakika

Başkan Yazıcı, "Canınız hiçbir şeyden kıymetli değildir"

10.03.2021 16:06
Başkan Yazıcı,

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAG-DER) hazırladığı 'Afete Dirençli Toplum Projesi' kapsamında 'Afetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü' konulu panele katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAG-DER) hazırladığı 'Afete Dirençli Toplum Projesi' kapsamında 'Afetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü' konulu panele katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, deprem konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Deprem anında kim hangi toplanma alanında olacak ve ya görevi ne olacak, çocuk-anne-baba birbirlerini nerede bulacağını bileceği bir deprem görev emrini hazırlıyoruz" dedi.

Dünya çapında örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAG-DER) hazırladığı 'Afete Dirençli Toplum Projesi' kapsamında 'Afetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü' konulu panel online yapıldı. Panele depremin en fazla hissedileceği ilçelerden bir tanesi olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da katıldı. Panel sırasında deprem öncesi hazırlıklar, deprem sonrasında oluşabilecekler sorunların çözüme kavuşturulması için yapılan çalışmalar, deprem görev emri gibi konularda açıklamalarda bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Deprem anında kim hangi toplanma alanında olacak veya görevi ne olacak, çocuk-anne-baba birbirlerini nerede bulacağını bileceği bir deprem görev emrini hazırlıyoruz" dedi.

"2013 YILINDAN BERİ DEPREM RİSK HARİTASI BELİRLEDİK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Biz deprem konusuna çok ağırlık veriyoruz. Vermemiz de gerekiyor zaten. Biz fay hattına en yakın iki ilçeden birisiyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi ile risk haritası çıkardıktan sonra biz şunu gördük; Tuzlamızın bir sanayi ilçesi olması, İstanbul'un en ucunda olması ve merkezden uzak olması ama imkan olanaklar ile nelere sahip olduğumuzu çıkarmaya gayret ettik. İşte, malzemelerden temin ederiz, yiyeceklerden temin ederiz. Bunun gibi deprem sonrasında ortaya çıkabilecekleri risk haritası ile birlikte geliştirmeye çalıştık. 2013 yılından beri de bunu yaptık. Bizim mobil kriz merkezimiz, uzun yıllardır hizmet veriyor. Şuan bunu sabitliyoruz. Mobil kriz merkezi oluşturmuştuk. İletişimde uydu bağlantısı başta olmak üzere telsiz hatları ve diğer bütün iletişim metotları ile mahalle afet gönülleri ile arkadaşlarımız belediyenin tesislerinden alt yapısını bu konuda hazır tutmaya gayret ettik" dedi.

"SİVİL İNİSİYATİFİ KATMADAN DEPREM SONRASI KAOSU ÖNLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Yazıcı, deprem görev emri hazırladıklarını belirterek, "Sivil inisiyatifi katmadan özellikle metropollerde deprem sonrasındaki kaosu önlemek mümkün değil. Ben bunu birkaç yerde altını çizerek ifade ettim. Bu nedenle biz mahallerde afet gönüllüleri oluşturulması, Kent Konseyi bünyesinde birimler oluşturulması, deprem görev emri gibi deprem anında kim nerede olacağına dahil her ailedeki her çocuğun, annenin, babanın deprem anında nereye gideceğini bilmesi gerekir gibi bizim bir deprem görev emri gibi bir projemiz var. 2013 yılından beri bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Deprem anında kim hangi toplanma alanında olacak ve ya görevi ne olacak, çocuk-anne-baba birbirlerini nerede bulacağını bileceği bir deprem görev emrini hazırlıyoruz" dedi.

"BİZZAT KENDİM GÖRÜŞEREK DÖNÜŞÜME İKNA ETTİM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 60 yıllık evleri ve iş yerlerini bizzat kendisi görüştüğü ve geri dönüşüme ikna ettiğini belirterek, "Eski binaların yenilenmesi konusunda İmar Kanunu, Tuzla Belediye Meclisi ve İBB Meclisi'nden alınması gereken kararlar ve plan notları, kot altı-üstü veya kendi yerleşimlerini etkileyebilecek olan kendine özel konularını veya durumlarını tespit edip yaklaşık 130 tane site dahil olmak üzere bin 600'e yakın bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik. Çok fazla bağırıp çağırmadık ama çok sessiz sedasız ciddi işler yaptık. 40 bin kişiyi ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Bunların hepsi Tuzla'da gerçekleşmiş durumda. Bugüne kadar 1478 binada biz dönüşüm gerçekleştirdik. 41 sitede dönüşüm gerçekleşti. Biz şu anda 18 sitede de görüşmeye devam ediyoruz. Sadece İçmeler Mahallesi'nde 88 bağımsız bölüm, 60 yıllık evlerin işyerlerinin olduğu yerlerde bile biz o insanlar ile 6 ay bizzat kendim görüşerek onları ikna ettim. Yine İçmeler Mahallemiz var eski mahallerden. Yaklaşık 2 bin konuta yönelik oradaki projemizde onayımızı aldık. Bakanlıktan çıktı. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde başlayacağız" dedi.

"CANINIZ HİÇBİR ŞEYDEN KIYMETLİ DEĞİLDİR"

Tuzla'da eski bina ve daire sahipleriyle bizzat toplantılar yaparak dönüşümü konusunda her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı. "1999 yılı depreminde orta hasarlı ve riskli olarak bizim bölgemizde yaklaşık 70'e yakın bina belirlenmişti. Bunu ben 3'e ayırdım. E-5 üstünü ikiye ayırdım. E-5 altı olarak bu hasarlı binaların sahipleri ile bir araya geldim. Son toplantımı sizinle paylaşacağım. Orta hasarlı binalar için Bakanlığımız bin 300'e yakın bina belirlemiş. Bunların 70 tanesi Tuzla'da. Bunların yarısını dönüştürmüşüz. Diğer yarısına da güçlendirme yapmışlar. Fakat, yapmış oldukları güçlendirmeye dahil evrakları bulamıyoruz. Onlar diyorlar ki; 'Güçlendirdik'. Biz de diyoruz ki; 'İspatlayın'. İnanın en sonunda şunu söyledim; 'Canınız hiçbir şeyden kıymetli değil'. Para da bulacağız. Bir, güçlendirme, ispatlayamıyorsanız yeniden güçlendirme. Onu da yapamıyorsanız gelin birlikte yenileyelim" dedi.


Başkan Yazıcı, Canınız hiçbir şeyden kıymetli değildir

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği, İstanbul, Deprem, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Yazıcı, 'Canınız hiçbir şeyden kıymetli değildir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yazıcı, "Canınız hiçbir şeyden kıymetli değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei