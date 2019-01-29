Son Dakika Haberleri: Başkan Yemenici Bez Torba Dağıttı

Başkan Yemenici Bez Torba Dağıttı

49 dakika önce

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Başkan Yemenici Bez Torba Dağıttı, System.String[]
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Akçakoca Belediyesi vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasını halk pazarında dağıttı. 7 bin adet yaptırılan bez çantanın 2 bin adeti pazar yerinde dağıtılırken, 5 bin adeti ilçenin farklı noktalarında dağıtılacak. Çevre Bakanlığının sıfır atık projesi kapsamında başlatmış olduğu çalışmaya Akçakoca Belediyesi olarak destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici " Sıfır atık projesi kapsamında, plastik atıkların sona erdirilmesi ve geri dönüşümünü ciddi anlamda hayata geçirilmesi ve poşet israfının az yapılması noktasında marketlerde ücretli satılmaya başladı. Bizde bu işe destek vermemiz gerektiğini biliyoruz, bugün inşallah vatandaşlarımıza bez çantalar dağıtacağız. Halkımız alışverişlerini bundan sonra bez çantalarını kullanarak yapacaklar. Sıfır atık kampanyasına desteğimiz sonuna kadar devam edecek inşallah" diye konuştu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Cüneyt Yemenici, Akçakoca, Güncel
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