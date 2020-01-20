Başkan Yetişkin Düzce Köyü'nü sanatla buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yetişkin Düzce Köyü'nü sanatla buluşturuyor - Son Dakika

Başkan Yetişkin Düzce Köyü'nü sanatla buluşturuyor

10 dakika önce

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Seferihisar Abderalılar Sanat Derneği üyeleri önderliğinde Düzce Köyü projesi hayata geçiyor.

Başkan Yetişkin Düzce Köyü'nü sanatla buluşturuyor, System.String[]

Tarihi geçmişi çok eskilere dayanan, Antik Heraklia kenti üzerinde gelişen köyün Osmanlı döneminde önemli bir yerleşme olduğu bilinmektedir. Köyde, Osmanlı döneminden kalma; tek minareli kare planlı bir cami, caminin avlusunda Selçuklu eseri olan Kasım Çelebi Medresesi ve erken Osmanlı dönemi hamamı bulunmaktadır.

Sokaklar tarih kokacak

Düzce Köyü için planlanan projede Selçuklu zamanından kalan tarihi üç kuyu tekrar faaliyete geçecek, köyde bulunan en önemli tarihi yapılardan biri olan medrese restore edilerek ziyarete açılacak, köy meydanına açık hava müzesi kurularak sokaklarda bulunan tarihi değere sahip taşlar burada sergilenecek ve hasar görmüş evlerin bahçelerin duvarları onarılarak köyün tarihi resmedilecek.

Açılacak işletmeler için kolaylık sağlanacak

Düzce Köyü'nün çevresi değişmeye başladığında ziyaretçi sayısının artması öngörüldüğünden, köy içinde işyeri açmak isteyenlere belediye tarafından kolaylık sağlanarak bu konuda uzman desteği verilecek.

Aynı zamanda köy için büyük bir festival organizasyonu da hayata geçecek proje içinde yer alıyor.

Selçuklu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:33 Kaynak: Bültenler
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