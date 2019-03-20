Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım: "Erbaa'yı Marka Şehir Yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa'yı Marka Şehir Yaptık"

1 saat önce

Başkan Yıldırım: "Erbaa'yı marka şehir yaptık"TOKAT - Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, Erbaa'yı marka yaptıklarını ifade ederek, " Erbaaspor ile Erbaa yaprağıyla, Erbaa'ya yaptığımız yatırımlarla ve Erbaa'nın nüfusunu arttırarak, işini,...

Başkan Yıldırım: " Erbaa'yı marka şehir yaptık"

TOKAT - Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, Erbaa'yı marka yaptıklarını ifade ederek, " Erbaaspor ile Erbaa yaprağıyla, Erbaa'ya yaptığımız yatırımlarla ve Erbaa'nın nüfusunu arttırarak, işini, istihdamını arttırarak biz Erbaa'yı marka yaptık" dedi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti'nin Erbaa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım Yavuz Sultan Selim Mahallesinde mahalle mitingi düzenledi. Ellerinde Türk Bayrakları ve parti bayrakları ile vatandaşlar miting alanını doldurdu. Mitingde konuşma yapan Başkan Yıldırım, Erbaa'yı marka yaptıklarını ifade ederek, " Erbaaspor ile Erbaa yaprağıyla, Erbaa'ya yaptığımız yatırımlarla ve Erbaa'nın nüfusunu arttırarak, işini, istihdamını arttırarak biz Erbaa'yı marka yaptık. Biz Erbaa'yı düşünüyoruz. Bugün Erbaa'nın sanayisi, bin kişi çalışırken 4 bin kişi olmadı mı? Esnaf sayımız bin 400 iken 2 bin 100 olmadı mı? Sigortalı sayımız 7 bin 500 iken 12 bin olmadı mı? Turhal'da diyorlar ki bizim Ticaret Odası Başkanımıza 'Erbaa bunu neye borçlu?' Neye borçlu biliyor musunuz? İktidarın imkanlarıyla, yerelin imkanlarının birleşmesine, çalışmaya, gayrete, emeğe borçlu. Birlik beraberlik içinde çalışmaya borçlu. Kolay değil 400 Milyon TL yatırım yapmışız Erbaa'ya. İktidarıyla, genel bütçesinden, yerel bütçesine 400 Milyon TL yatırım ve hizmet" diye konuştu. Başkan Yıldırım'ın konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte parti binasına kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

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