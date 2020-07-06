Başkan Yıldız'dan 'taziye evi' müjdesi - Son Dakika

Başkan Yıldız'dan 'taziye evi' müjdesi

Hacıahmet Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan 'taziye evi'nin çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Hacıahmet Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan 'taziye evi'nin çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız her gün ilçenin farklı bir bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bölge ziyaretleri kapsamında Hacıahmet Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, talep ve önerileri dinledi. Belediye olarak mahallelinin talepleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yıldız, "Mahallelerimizi el birliğiyle hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi. Başkan Yıldız daha sonra kendisini büyük bir sevinçle karşılayan çocuklara dondurma ısmarladı.


Mahallenin ihtiyaçları bir bir karşılanıyor


Hacıahmet Mahallesi Muhtarı İlhan Kavcu ile de bir araya gelerek mahallede yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Yıldız, bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan 'taziye evi'nin çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.


Başkan Yıldız Hacıahmet Mahallesi'nin ardından Yenişehir Mahallesinde Ömer Hayyam Caddesi'ni de ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. - İSTANBUL

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yıldız'dan 'taziye evi' müjdesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:33 Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
16:53
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 18:26:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldız'dan 'taziye evi' müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]