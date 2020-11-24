Başkan Yılmaz'dan öğretmenlere çiçek - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan öğretmenlere çiçek

24.11.2020 16:15
Başkan Yılmaz'dan öğretmenlere çiçek, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde ilçe sınırlarında görev yapan öğretmenlere çiçek ve hediye göndererek günlerini kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde ilçe sınırlarında görev yapan öğretmenlere çiçek ve hediye göndererek günlerini kutladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, ilçedeki eğitim kurumları ve Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilciliğine günün anısına hediye göndererek Öğretmenler Gününü kutladı. Başkan Yılmaz'ın Öğretmenler Günü mesajı ile çiçek ve hediyeler, ilgili birim müdürleri tarafından okul idarecilerine ve öğretmenlere teslim edildi.

Başkan Yılmaz, "Ülkemizin her noktasında büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimize minnettarız. Salgın nedeniyle ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yarınlarımızın mimarı olan öğretmenlerimizin yüz yüze eğitim veremediği bir süreçteyiz. İnşallah tedbirlere uyarak en kısa sürede bu süreci atlatacağız ve çocuklarımızın güvenle derslerine katıldıkları günleri yeniden göreceğiz. Öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmaları en büyük temennimiz. Gayretli ve özverili çalışmalarda bulunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi. - MERSİN

Başkan Yılmaz'dan öğretmenlere çiçek
Başkan Yılmaz'dan öğretmenlere çiçek
Başkan Yılmaz'dan öğretmenlere çiçek

Atsız Afşın Yılmaz, Öğretmenler Günü, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'dan öğretmenlere çiçek - Son Dakika


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