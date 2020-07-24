Başkan Yolbulan'dan 'Basın Bayramı' mesajı - Son Dakika

Başkan Yolbulan'dan 'Basın Bayramı' mesajı

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yolbulan'dan 'Basın Bayramı' mesajı, System.String[]

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yolbulan mesajında güçlü ve gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazı olan basın emekçilerinin '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı şahsı ve KARDEMİR adına en içten dilekleri ile kutladığını belirterek, "Türk Basın Tarihi'nin başlangıcından bu güne emek harcayan ve aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Küreselleşen dünya ve hızlı ulaşılan bilgi ortamında, basının özgür ve objektif bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi hepimizin ortak temennisidir. Sorumlu yayıncılık ve gazetecilik etiğine yakışır davranışlarla mesleklerini icra eden tüm basın kuruluşlarını bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Basının kamusal alandaki gücünü ve etkisini gelişen teknolojiler ile birlikte daha sık hissetmekteyiz. Yüz yılı aşkın süredir bu topraklarda süre gelen basın macerası, beraberinde de güçlü bir meslek oluşturmuştur. Ülkemizin her anına tanıklık etmek ve her yaşanan olayı dijital ya da basılı arşivlerinde saklamak, benim gözümde bu mesleğin en güzel özelliklerinden biridir. Her geçen gün güçlenen ve gelişen ülkemizin bu konuma gelmesinde hiç kuşkusuz basın çalışanlarının da payı büyüktür. Bilginin aktarılması ve yayılması konusundaki emekleri gözardı edilemez. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte daha doğru; daha ilkeli haber yapma adına gece gündüz demeden çalışan basın kuruluşlarımızla, bizler de her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmuşuzdur. Mesleklerinin önemini bilerek, çalışmalarımızı sürdürmüşüzdür. Basının gücünü ve etkisini bilen fabrikamız ilgili üniteleriyle ve kurumsal yapısıyla Türk Basınının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Mustafa Yolbulan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yolbulan'dan 'Basın Bayramı' mesajı - Son Dakika
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