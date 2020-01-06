Başkan Yüce, "Sakarya'nın ulaşımı Türkiye'de örnek model olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, 'Sakarya'nın ulaşımı Türkiye'de örnek model olacak' - Son Dakika

Başkan Yüce, "Sakarya'nın ulaşımı Türkiye'de örnek model olacak"

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve heyetiyle bir araya gelerek Sakarya'da yapılması hedeflenen hafif raylı sistemlerle ilgili işbirliği kararı aldı.

Başkan Yüce,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve heyetiyle bir araya gelerek Sakarya'da yapılması hedeflenen hafif raylı sistemlerle ilgili işbirliği kararı aldı.


Görüşmelere Başkan Yüce'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar'da katıldı. Görüşme sonunda alınan kararla Sakarya'da yapılacak olan hafif raylı sistem projelerini TÜVASAŞ ve Büyükşehir Belediyesi'nden alanında uzman kişilerin bir araya gelerek ortak bir çalışma içerisinde yürütmesi kararı alındı. İş birliği içerisinde yürütülecek çalışmaların Sakarya'ya hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Yüce, TÜVASAŞ yetkililerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi.


TÜVESAŞ ile hafif raylı ulaşımla ilgili kararlar aldığını belirten Başkan Yüce "TÜVASAŞ gibi büyük bir fabrikanın şehrimizde olması bize güç veriyor. Bizde bunun bilincinde olarak Sakarya'da yapmayı hedeflediğimiz hafif raylı ulaşımla ilgili işbirliği kararı aldık. Bundan sonra ki süreçte inşallah araç temini ve hatların döşenmesi konusunda TÜVASAŞ ile ortak bir çalışma yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyemizden ve TÜVASAŞ'tan alanında uzman kişilerden oluşturacağımız ortak bir ekiple sürekli istişare halinde olacağız. İstişareler sonucunda alınan ortak kararlarla Sakarya için en iyisini yapmanın gayreti içerisinde çalışacağız. Bu ortaklık Sakarya'nın ulaşımını inşallah Türkiye'de örnek bir model haline getirecek. Alınan kararların şehrimiz için hayırla sonuçlanmasını Rabbim'den niyaz ediyor, ortaklığımızın Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:50 Kaynak: İHA
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