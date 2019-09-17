Son Dakika Haberleri: Başkan Yüksel aşure dağıttı
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Başkan Yüksel aşure dağıttı

1 saat önce

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Muharrem Ayı dolayısıyla Öğretmenevi bahçesinde vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Yüksel aşure dağıttı, System.String[]

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Muharrem Ayı dolayısıyla Öğretmenevi bahçesinde vatandaşlara aşure dağıttı.


Ezine Öğretmenevi önünde düzenlenen aşure dağıtım törenine katılan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Bereket, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan aşure günü vesilesiyle ilçemizde hemşehrilerimize ve yüksekokulumuzdaki öğrenci kardeşlerimize aşure ikramında bulunduk" dedi.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği aşure gününe Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Emniyet Müdürü Alper Pasinli, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal katıldı. - ÇANAKKALE

Muharrem Ayı, Güray Yüksel, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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