Son Dakika Haberleri: Başkan Yüksel hastaların kandilini kutladı
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel hastaların kandilini kutladı

Başkan Yüksel hastaların kandilini kutladı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Belediye Başkanı Güray Yüksel, Mevlit Kandili dolayısıyla devlet hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Başkan Yüksel hastaların kandilini kutladı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Belediye Başkanı Güray Yüksel, Mevlit Kandili dolayısıyla devlet hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek kandillerini kutladı.


Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve kendilerinin Mevlit Kandili'ni tebrik etti. Vatandaşlar, böylesi anlamlı mübarek bir gecede Başkan Yüksel'in gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ÇANAKKALE

Mevlit Kandili, Güray Yüksel, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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