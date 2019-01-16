Başkan Yüksel, Tepe Mahallesi Esnafıyla Buluştu
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Tepe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.
Diyarbakır
'ın Bismil
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel
, Tepe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.
Mahalle sakinlerinin sorunları dinleyen Başkan Yüksel'e, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya
, AK Parti heyeti ve Tepe Mahalle muhtarı Şeyhmus Özaydın eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan, hayırlı işler dileyen Başkan Yüksel, mahalle sakinlerinin talebi üzerine, mahallede bulunan bir kıraathanede çay molası verdi. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Yüksel mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Tepe Mahallesi'nde verilen çay molasının ardından Başkan Yüksel ve Ak Parti
İlçe Başkanı Kızılkaya esnafları ziyaret edip hayırlı işler diledi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Yüksel, esnafla sohbet ederek sorunlarını da dinledi. Bismil Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar Başkan Yüksel'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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