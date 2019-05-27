Son Dakika Haberleri: Başkan Yüksel, Ultraslan Velimeşe'nin şampiyonluk kutlamasına katıldı

Başkan Yüksel, Ultraslan Velimeşe'nin şampiyonluk kutlamasına katıldı

1 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ultraslan Velimeşe grubunun düzenlediği şampiyonluk kutlaması ve kupa törenine katıldı.

Başkan Yüksel, Ultraslan Velimeşe'nin şampiyonluk kutlamasına katıldı, System.String[]
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ultraslan Velimeşe grubunun düzenlediği şampiyonluk kutlaması ve kupa törenine katıldı. Başkan Yüksel, 2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik etti.

Velimeşe Açık Hava Yazlık Düğün Alanı'nda düzenlenen programa katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ettiğini belirterek, "Ergene Belediyesi sporu seven bir belediye. Sporu yaşatanları seviyoruz, spor yapanları seviyoruz. Tabii başarı öncelikle tesisleşme ve spor kulüplerine destekle oluyor. Ergene Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimiz ile profesyonel ligde bulunan takımlarımıza her zaman destek olduk ve destek olmaya da devam ediyoruz. Ergene'nin 11 tane amatör spor kulübü var. Bu amatör spor kulüplerimize her sene 400 bin TL nakdi yardım, 200 bin TL de malzeme desteğinde bulunuyoruz. O yüzden her zaman sporcularımızın yanında olduk" dedi.

Ahimehmet Gençlikspor ve Vakıflar Güvenspor'un bu sene Tekirdağ 1. Amatör Ligi'nden Tekirdağ Süper Amatör Ligi'ne yükseldiğini belirten Yüksel, "Önümüzdeki sezon Ergenegücü Ulaşspor ile birlikte Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde üç takımımız bulunacak. Yine ayrıca Tekirdağımızın, Ergenemizin gururu Ergene Velimeşesporumuz da TFF 3. Lig Play-off müsabakasında şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. İşte tüm bu başarılar Ergene'de sizlerin desteğiyle birliktelikle oldu. Bu başarılar hepimizin başarısıdır" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:09 Kaynak: İHA
Rasim Yüksel, Velimeşe, Güncel
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