Başkan Zeybek: Kaymakta bir numara olduğumuzu iddia ediyoruz - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Zeybek, Bolu'dan Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuruyla manda kaymağı tescili alındığını belirterek, "2005 yılında Ticaret ve Sanayi Odamızın başvurusuyla Afyon kaymağı tescil belgemiz alınmış. Biz kendi kaymağımıza, kendi ürünümüze sonuna kadar güveniyoruz. Yine bir numara olduğumuzu iddia ediyoruz" dedi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle kentte üretimi yapılan manda kaymağı Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret aldı. Tescil sonrasında açıklama yapan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, "Afyon'un kaymağı meşhur. Bolu'nun da manda kaymağı. Bundan sonra manda kaymağımız meşhur diyeceğiz. Bu coğrafyada artık tescillenmiş bir üründen bahsediyoruz" dedi.

'BİR NUMARA OLDUĞUMUZU İDDİA EDİYORUZ'Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Bolu'nun aldığı manda kaymağı tescilini değerlendirdi. Afyonkarahisar'ın kaymağı ile meşhur bir il olduğunu belirten Başkan Zeybek, "Bolu'nun tescil alması bizi sıkıntıya sokmaz. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Kaldı ki 2005 yılında Ticaret ve Sanayi Odamızın başvurusuyla Afyon kaymağı tescil belgemiz alınmış. Biz kendi kaymağımıza, kendi ürünümüze sonuna kadar güveniyoruz. Yine bir numara olduğumuzu iddia ediyoruz" diye konuştu.'MÜRACAAT EDEN HER İL ALABİLİR'Başkan Mehmet Zeybek, "Yöresel ürünlerle ilgili Türk Patent Enstitüsü 'ne müracaat eden her il alabilir bunu. Bolu'da da alınmış olması bizi hiçbir sıkıntıya sokmuyor. Şöyle ki; manda sütünden yapılan manda kaymağının yöresel olarak o bölgede yediği bitkilerden, beslendiği otlardan, rayihalardan elde ettiği sütten imal edilmiş olması farklı farklı lezzetleri gündeme getiriyor. Bolu'nunki farklı bir tattadır, özellik taşır. Afyonkarahisar'ınki kendine has bir tattır" ifadelerini kullandı.'AFYON KAYMAĞININ TESCİLİ 2005'TE ALINDI'

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının coğrafi işaret tescilini almıştır. İlimizin önde gelen ürünlerinden olan Afyon kaymağının coğrafi işaret tescil belgesinde yer alan 'Ayırt Edici Özellik' maddesinde 'Afyon kaymağı, manda sütünden elde edilir' yazmaktadır. Bu bağlamda Afyon kaymağının coğrafi işaret etiketi kullanım hakkı da talep eden firmalara, gerekli incelemelerin ardından verilmektedir" dedi.