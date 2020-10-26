Başkan Zolan: "Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız" - Son Dakika

Başkan Zolan: "Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız"

26.10.2020 09:27
Başkan Zolan:

2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giymesi planlanan şampiyon bisikletçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giymesi planlanan şampiyon bisikletçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Zolan, "Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız inşallah" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 4 Ekim'de Gümüşhane'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bireysel ve takım şampiyonlukları kazanan Denizlili bisikletçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş, Yardımcı Antrenör Ali Aktaş ve sporcular katıldı. 2021 yılına Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giymesi planlanan takımın yardımcı antrenörü Aktaş, Gümüşhane'de çok başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, Denizli'de bisiklet sporunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği destekler için teşekkür eden Aktaş, "Katkınızla daha iyi duruma geldik. Bunun artarak devam etmesi için en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

"Başarı üzerine başarı katacaksınız"

Başkan Zolan ise, sporcuları tebrik ederek, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Zirveye çıkmak güzeldir ama orada kalmak ve yeni hedefler belirlemek gerekir. Sizlerle gururlandım. Varmış olduğunuz hedef, başarı ve performans bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi. Bu başarının devamının geleceğini kaydeden Başkan Zolan, "Sizlerin çalışmanız bizlerin de Büyükşehir Belediyesi olarak desteğimizle inşallah başarı üzerine başarı katacaksınız. Denizli'nin bisiklet sporunda Türkiye Şampiyonu olması çok önemlidir. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceksiniz" diye konuştu.

"Gençlerimiz bizim geleceğimizdir"

rBaşkan Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlere destek olmak bizim asli görevimizdir. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir hele hele böyle gayretli çalışkan ve başarılı gençlerimiz başımızın tacıdır. Sizlere ne tür destek olması gerekiyorsa bu en üst seviyeden verilir. Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız inşallah. Sizleri de inşallah Büyükşehir Belediyemizin sporcuları olarak göreceğiz." - DENİZLİ

Başkan Zolan: Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız
Başkan Zolan: Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız
Başkan Zolan: Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız

Büyükşehir Belediyespor, Osman Zolan, Şampiyon, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zolan: 'Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız' - Son Dakika

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