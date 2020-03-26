Başkandan maskeli ve eldivenli basın açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkandan maskeli ve eldivenli basın açıklaması - Son Dakika

Başkandan maskeli ve eldivenli basın açıklaması

6 saat önce

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs ile mücadelede kurdukları 20 kişilik özel ekibi tanıttı.

Başkandan maskeli ve eldivenli basın açıklaması, System.String[]

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs ile mücadelede kurdukları 20 kişilik özel ekibi tanıttı. Basının karşısına eldiven ve maske ile çıkan Başkan Uçar, koronavirüs ile mücadele için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüse karşı alınan tedbiler kapsamında, salgınla mücadele için kurduğu 20 kişilik özel ekibi tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. Başkan Uçar, gazetecilerin karşısına eldiven ve maske ile çıkarken, 'sosyal mesafe' kuralına da uydu. Yakutiye Belediyesi olarak, salgınla mücadelede devletin belirlediği kurallar çerçevesinde görevlerini eksiksiz yapmak için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Mahmut Uçar, koronavirüsle mücadelede ciddi tedbirleri kısa sürede hayata geçiren ve bu tedbirleri en ciddi şekilde uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Belediye başkanlığı görevinden önce bir hekim olarak çalıştığını hatırlatan Başkan Uçar, "Salgınla mücadelede dünyaya örnek olacak mücadele sergileyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve diğer tüm kurumlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Yakutiye Belediyesi olarak ilk günden bu yana koronavirüsle mücadele için personel ve ekipman olarak her türlü tedbiri aldık. Başta toplu yaşam alanları olmak üzere, ilçemizdeki camiler, okullar, kuran kursları, parklar, AVM'ler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, İş merkezleri, marketler, parklar, dükkanlar ve diğer kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı tüm hızıyla  devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından korona ile mücadele ekibine seslenen Başkan Uçar, "Gerekli tedbirler önce sizin için önemli. Sizler de gerek maskeniz, eldiveniniz ve koruyucu ekipmanlarınızla sosyal mesafeyi de koruyarak işlerinizi yapın. Bu anlamda vermiş olduğunuz yüksek performanstan dolayı tebrik ediyorum. İlaçlama yaparken sağlığıniza dikkat edin" dedi ve ekibi alkışlayarak görevlerine uğurladı.

Araçlara binen ekibin ilk durak yeri Sanayi semtindeki esnaf oldu. Özel kıyafetleri ile iş yerine giren korona savaşçıları, birçok yeri ilaçladı.


Mahmut Uçar, Yakutiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:04 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Taksim Meydanı kuşlara kaldı Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü         
15:24
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı         
15:13
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı         
15:05
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi         
14:56
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak         
14:55
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak         
14:52
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi         
14:33
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok         
14:25
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır         
14:24
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü         
14:20
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla         
14:19
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi         
14:08
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak         
14:01
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu         
14:01
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı         
13:57
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği         
13:51
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi         
13:48
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı 40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı         
13:43
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni         
13:38
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi         
13:37
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi         
13:35
Koronavirüsten kurtulan Olga Kurylenko iki mucize besini paylaştı Koronavirüsten kurtulan Olga Kurylenko iki mucize besini paylaştı         
13:35
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı         
13:34
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur         
13:22
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi         
13:14
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti         
13:09
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti         
13:09
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu         
13:02
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı         
12:59
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 15:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkandan maskeli ve eldivenli basın açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]