Son Dakika Haberleri: Başkanı Arslan, Tıp Bayramı'nı Kutladı

Başkanı Arslan, Tıp Bayramı'nı Kutladı

1 saat önce

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanların Tıp Bayramını kutladı.

Başkanı Arslan, Tıp Bayramı'nı Kutladı, System.String[]
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanların Tıp Bayramını kutladı.

Tıp Bayramı nedeniyle Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Belediye Meclis üyesi adayları Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Arslan, "Sağlık mesleği fedakarlık ister. Hayat kurtarmak ve insanları sağlığına kavuşturmak, kutsal ve aynı zamanda zor bir görevdir. Bu zor görev ancak fedakarlıkla başarılabilir" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Tıp Bayramı, Hüseyin Arslan, Taşköprü, Güncel
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