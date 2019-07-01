Son Dakika Haberleri: Başkanlar, İstanbul Bozkırlılar Derneği Şenliğinde bir araya geldi
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Başkanlar, İstanbul Bozkırlılar Derneği Şenliğinde bir araya geldi

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul'da yaşayan Bozkırlıların piknikte bir araya geldiği etkinliğe katıldı.

Başkanlar, İstanbul Bozkırlılar Derneği Şenliğinde bir araya geldi, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul'da yaşayan Bozkırlıların piknikte bir araya geldiği etkinliğe katıldı.
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İstanbul'da Bozkırlılar Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği piknik şöleninde Bozkırlılarla bir araya geldi.
Başkan Saygı, yaptığı konuşmada, "Bozkırlı hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesi adına bugün düzenlenen etkinlikte emeği geçen başta Dernek Başkanımız Mustafa Göksu kardeşimiz olmak üzere yönetim kuruluna ve Bozkırlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi dünyaya tekrar gösterdiğimiz etkinlikte bir araya gelen hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven de Bozkırlıların birlik ve beraberlik içerisinde olmalarına dikkat çekerek, etkinlikte bir araya gelen Bozkırlıların birlik ve beraberliğinden dolayı Bozkırlı olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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