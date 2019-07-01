Başkanlar, İstanbul Bozkırlılar Derneği Şenliğinde bir araya geldi
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul'da yaşayan Bozkırlıların piknikte bir araya geldiği etkinliğe katıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:37 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, İstanbul
'da yaşayan Bozkırlıların piknikte bir araya geldiği etkinliğe katıldı.
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı
, İstanbul'da Bozkırlılar Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği piknik şöleninde Bozkırlılarla bir araya geldi.
Başkan Saygı, yaptığı konuşmada, "Bozkırlı hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesi adına bugün düzenlenen etkinlikte emeği geçen başta Dernek Başkanımız Mustafa Göksu
kardeşimiz olmak üzere yönetim kuruluna ve Bozkırlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi dünyaya tekrar gösterdiğimiz etkinlikte bir araya gelen hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. AK Parti
Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven
de Bozkırlıların birlik ve beraberlik içerisinde olmalarına dikkat çekerek, etkinlikte bir araya gelen Bozkırlıların birlik ve beraberliğinden dolayı Bozkırlı olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.
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