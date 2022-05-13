Başkent, Avrupa Günü Özel Konseri'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Başkent, Avrupa Günü Özel Konseri'ne ev sahipliği yaptı

13.05.2022 22:18
Başkent, Avrupa Günü Özel Konseri'ne ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ana Salonu'nda Avrupa Günü Özel Konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ana Salonu'nda Avrupa Günü Özel Konseri düzenlendi.

Şef Gints Glinka'nın yönetiminde CSO ve viyola sanatçısı Tatjana Mazurenko, başkentli müzikseverlere konser verdi.

Burada konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, bir Avrupa ülkesi ve AB'ye üye olan Türkiye'de her yıl kutlandığını dile getirdi.

Kaymakcı, "Bu sene 9 Mayıs'a maalesef savaşla girdik. Kıtamıza yakışmayan bir savaşla girdik. Bu 9 Mayıs'ın, kıtamızda savaşı durdurmasını ve müziğin birleştirici sesinin kıtamıza refah, huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Faruk Kaymakcı, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik etti.

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Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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