Başkent'in kadın kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor

Mamak Belediyesi, Başkent'in kadın kooperatiflerini tek çatı altında toplayan önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında düzenlenen çalıştayda kooperatiflerin sorunları ele alınarak, çözüm önerileri konuşuldu.

Mamak Belediyesi tarafından Ankara Kadın Kooperatifleri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, Ankara'daki kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı. Çalıştayda kadın kooperatiflerinin talepleri dinlendi. Mamak Belediyesi'nin girişimleriyle başlatılan projede Başkent'in bütün kadın kooperatifleri tek çatı altında toplanırken, kooperatif üyeleri birbirleriyle tecrübe paylaşımında bulunabilecek.

Programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kadın kooperatiflerinin son yıllarda öne çıkan kadın istihdamının artırılması ve kadının üretime dahil edilmesi noktasında önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Köse, "Mamak'ta kadınlarımızın üretime destek vermesi, kadınlarımızın ürettiklerini pazarlaması konusunda destek veriyoruz. Kadın kooperatiflerini bir araya getirip ortak akıl oluşturulalım istedik. Ortak akıl nasıl gelişir çerçevesinde bir program düzenledik. Çalıştayımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu şekilde yaptığımız çalışmaların desteklenmesi büyük bir mutluluk. Kapasitemizi artırıp çok daha güzel çalışmalar yapacağız" dedi.

Protokol üyeleri, çalıştayın ardından Kutludüğün Fırın'ı ziyaret etti. - ANKARA