Başkent Sokaklarında Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
ANKARA (İHA) – Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yapanların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
ANKARA (İHA) – Ankara
'nın Pursaklar
ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yapanların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Alınan belgiye göre, Pursaklar ilçesi Sarayköy
'de karın yağmasını fırsat bilen üç kişi bir otomobillin arkasına bağladıkları şişme bot ile sokaklarda yolculuk yaptı. Görenlerin şaşkınlıkla baktığı şahıslar kar üzerinde bir oyana bir buyana savruldu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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