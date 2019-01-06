Son Dakika Haberleri: Başkent Sokaklarında Tehlikeli Yolculuk

Başkent Sokaklarında Tehlikeli Yolculuk

1 saat önce

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yapanların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Başkent Sokaklarında Tehlikeli Yolculuk, System.String[]
ANKARA (İHA) – Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yapanların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Alınan belgiye göre, Pursaklar ilçesi Sarayköy'de karın yağmasını fırsat bilen üç kişi bir otomobillin arkasına bağladıkları şişme bot ile sokaklarda yolculuk yaptı. Görenlerin şaşkınlıkla baktığı şahıslar kar üzerinde bir oyana bir buyana savruldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:23 Kaynak: İHA

Sarayköy, Ankara, Pursaklar, 3. Sayfa
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