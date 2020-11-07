Başkent'te baba cinneti: 3 ölü - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren bir baba, eşini, kızını ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Olay Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucunda baba A.Ö., eşi Nefik Ö.,'yü kızı Seher Ö.'yü ve oğlu Selahattin Ö.'yü yanında bulundurduğu silahla ateş ederek evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evdeki cansız bedenlerle karşılaşırken, zanlı baba A.Ö'yü ise kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA