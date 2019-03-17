Başkent'te Çıkan Yangında Ailesini Kurtardı Kendisi Yaralandı
7 dakika önce
Başkent'te çıkan yangında ailesini kurtardı kendisi yaralandıANKARA - Başkent'te, sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.
Başkent'te çıkan yangında ailesini kurtardı kendisi yaralandı
ANKARA - Başkent'te, sabah saatlerinde Suriye
uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını fark eden baba, eşi ve ailesini yangından kurtardı.
Olay, Ankara
'nın Altındağ
ilçesi Selçuklu
Cadde'sinde ki bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden baba Amar Nerabi (42), dumandan etkilenen çocuklarını ve karısını komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Komşuların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de olay sonucu yaralanan baba Nerabi'ye ilk müdahalesini yaptı. Ardından baba Nerabi, sağlık ekipleri tarafından tedavisi tamamlanmak üzere hastaneye götürüldü. Evde 8 Suriye uyruklu vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:54 Kaynak: İHA
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