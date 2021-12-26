Son dakika haberi! Başkent'te çarşaflı hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandı - Son Dakika

Başkent'te çarşaflı hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandı
ANKARA - Başkent'te bir sokak üzerinde yer alan demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı. Çarşı esnafının, sabah dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle olay anlaşıldı. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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