Son dakika haber... Başkent'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişiye gözaltı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Sincan, Altındağ ve Şereflikoçhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.O. ve Z.K. isimli iki kişinin araçla ilçeye uyuşturucu madde getirecekleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu aracı Hürriyet Mahallesi girişinde durdurarak arama yaptı. Arama sonucunda 5 gram eroin ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda ise ekipler, Sincan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde S.Ü. ve M.K. isimli şahısların araç içerisinde uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu ihbarı üzerine aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 9 adet extacy hap ele geçirildi.

Arama noktasında 36 gram esrar ele geçirildi

Ekipler, Şereflikoçhisar ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerde bulunan T.Ö. isimli bir kişinin üstünü aradı. Yapılan üst aramasında T.Ö.'nün üzerinden çıkan 36 gram esrara el konuldu.

Uyuşturucu sevkiyatçıları yol kontrol noktasında yakalandı

K.E.A. ve E.N. isimli kişilerin Altındağ ilçesinden araçla Güdül ilçesine uyuşturucu madde götürüleceğinin ihbarını alan jandarma ekipleri, Kızılcahamam - Güdül yolu yolu üzerinde Yol Kontrol ve Arama Faaliyeti icra ederek şüpheli gördükleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, şüpheli K.E.A.'nın evinde de uyuşturucu madde bulundurabileceğini değerlendirerek şahsın ikametinde de arama yaptı. Şüphelinin evinde; 6 gr eroin, 1 gr metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Bir başka operasyonda da ekipler, Altındağ ilçesinin Karacaören Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bekleyen şüpheli bir araç tespit etti. E.Ç. isimli şahsa ait olduğu belirlenen araç ile şahsa yapılan üst aramasında 7 gram eroin ele geçirildi.

Bahse konu 5 olayda toplamda 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan uyuşturucu maddelere de ekipler tarafından el konuldu.

(Ali Nargüner/ İHA)