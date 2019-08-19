Son Dakika Haberleri: Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralı
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Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralı

1 saat önce

Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 16 KD 230 plakalı araç ile 44 EA 036 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucu 44 EA 036 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar Rabiya B. ve Esra S. olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Ankara, Sincan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
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