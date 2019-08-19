Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralı
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Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
Başkent'te iki araç çarpıştı, 2 yaralı
ANKARA - Ankara
'nın Sincan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu
Mahallesi Hürriyet
Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 16 KD 230 plakalı araç ile 44 EA 036 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucu 44 EA 036 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar Rabiya B. ve Esra S. olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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