Başkent'te Patentle Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
Ankara'da paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara
'da paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara Altındağ
bölgesindeki işlek caddede pateniyle gezen genç, otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede yapılan bu hareket yürekleri ağızlara getirse de kendisinin aldırış etmediği görüldü. Hasköy
mevkiinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:11 Kaynak: İHA
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