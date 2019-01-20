Son Dakika Haberleri: Başkent'te Patentle Tehlikeli Yolculuk

Başkent'te Patentle Tehlikeli Yolculuk

1 saat önce

Ankara'da paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkent'te Patentle Tehlikeli Yolculuk, System.String[]
Ankara'da paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara Altındağ bölgesindeki işlek caddede pateniyle gezen genç, otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede yapılan bu hareket yürekleri ağızlara getirse de kendisinin aldırış etmediği görüldü. Hasköy mevkiinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, Güncel
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