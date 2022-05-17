Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi - Son Dakika
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Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi

17.05.2022 10:17

Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildiANKARA Başkent'te engeli bulunmayan kişilerin, 10 bin lira karşılığında düzenlenen sahte evraklar neticesinde, engelli sağlık raporu çıkartılarak emekli oldukları ortaya çıktı.

Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi

ANKARA Başkent'te engeli bulunmayan kişilerin, 10 bin lira karşılığında düzenlenen sahte evraklar neticesinde, engelli sağlık raporu çıkartılarak emekli oldukları ortaya çıktı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon lira kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, engel bulunmayan kişilere 10 bin lira karşılığında düzenledikleri sahte evraklarla ve bazı özel/kamu hastanelerinde çalışanlar aracılığıyla engelli sağlık raporu çıkararak emekli olmalarını sağladıklarını tespit etti. Şebekeyi yaklaşık 9 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile yakından inceleyen Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği 17 kişiyi Hakem Hastanesine sevk ettirerek engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkardı. Öte yandan sahte rapor çetesinin, rapor almak isteyen kişilere muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonu yüksek çıkarması için zeytin yedirdiği öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon lira kamu zararının da önüne geçildiği öğrenildi.

Emeklilere sağlanan sosyal yardımlardan da faydalanmışlar

Sahte rapor ile engelli olarak gösterdikleri vatandaşların yasa dışı yollardan emekli olmalarını sağlayan çete üyelerinden 17 kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri refakatinde Hakem Hastanesine sevki yapılarak mukayese raporu düzenlenmesi sağlandı. Öte yandan ekiplerin refakat ettiği esnada yeniden muayene edilen 13 kişinin yüzde 40 ve üzeri şekilde hazırlanan çalışma gücü oranını kaybetme konusunun aslında olmadığı dolayısıyla da ilk raporun sahteliğinin kanıtlandığı öğrenildi.

Öte yandan sahte rapor alarak emekli olan kişilerin, emekliler için sağlanan ücretsiz ulaşım gibi birçok sosyal yardımdan da faydalandığı, bu harcamalar göz önünde bulundurulduğunda da yaklaşık 5 milyon liralık kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi. Ankara merkezli olarak, Sakarya ve Çankırı'da eş zamanlı şekilde 24 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltı aldı. İkamette yapılan aramalarda çok sayıda rapor ele geçirildi.

Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi
Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi
Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi
Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi

YORUMLAR
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3 ilde sahte engelli raporu hazırlayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı 3 ilde sahte engelli raporu hazırlayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı Son Dakika | Sahte engelli raporu hazırlayanlara yönelik operasyonda 21 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te sahte engelli raporu hazırlayan çete çökertildi - Son Dakika


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